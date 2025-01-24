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Індійський мільярдер планує звести найпотужніший у світі дата-центр для ШІ - Bloomberg

Індійський мільярдер планує звести найпотужніший у світі дата-центр для ШІ - Bloomberg

Київ • УНН

 • 31813 перегляди

Reliance Group Мукеша Амбані планує створити дата-центр потужністю 3 гігавати в Джамнагарі. Проект вартістю до $30 млрд може стати найбільшим у світі центром обробки даних для ШІ.

Reliance Group мільярдера Мукеша Амбані будує в Індії те, що може стати найбільшим у світі центром обробки даних за потужністю, що стане останньою у серії глобальних інвестицій, спрямованих на отримання вигоди з попиту, що росте, на ШІ, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

67-річний мільярдер купує потужні напівпровідники штучного інтелекту компанії Nvidia Corp. і створює центр обробки даних у місті Джамнагар, загальна потужність якого, як очікується, становитиме три гігавати, за словами людей, знайомих із ситуацією. Це буде набагато більше, ніж будь-який з нині діючих центрів обробки даних.

Амбані приєднується до зростаючої когорти технологічних компаній, включаючи Microsoft Corp., Alphabet Inc. та Amazon.com Inc., які вкладають мільярди доларів у центри обробки даних, щоб надавати можливості штучного інтелекту клієнтам у всьому світі. Цього тижня OpenAI, SoftBank Group Corp. та Oracle Corp. пообіцяли інвестувати від 100 до 500 мільярдів доларів в інфраструктуру ШІ у США через нову організацію під назвою Stargate Project.

Трамп анонсував проєкт Stargate на $500 млрд для розвитку ШІ в США22.01.25, 04:41 • 112111 переглядiв

Представник Reliance відмовився від коментарів, вказавши на нещодавній виступ генерального директора Reliance Jio Infocomm Ltd. Акаша Амбані, сина Мукеша. Керівник заявив, що конгломерат будує центр обробки даних, який має бути завершений протягом двох років. "Ми хочемо завершити його в джамнагарському стилі в рекордні терміни - як ми завжди робили в Джамнагарі - за 24 місяці", - сказав він.

Проект Амбані, якщо він буде реалізований, як задумано, виділяється своїми величезними розмірами. Згідно з даними, наданими компанією DC Byte, що займається ринковою аналітикою, найбільші центри обробки даних, що працюють зараз, мають потужність менше 1 гігавата, тож плани в кілька разів перевищують те, що є на ринку.

Потужність центру обробки даних часто вимірюється в мегаватах електроенергії, яку можуть подавати на сервери, системи охолодження та інше обладнання. Чим більша ця цифра, тим більший обсяг обчислювальних операцій може підтримуватися. А моделі ШІ, як відомо, потребують великих обчислювальних потужностей.

Неясно, як Амбані платитиме за проект, який може коштувати від 20 до 30 мільярдів доларів, виходячи з видатків у регіоні на такі об'єкти. Reliance Industries Ltd., основна зареєстрована компанія групи, має на своєму балансі еквівалент близько 26 мільярдів доларів.

Об'єкт у Джамнагарі суттєво збільшить потужність центру обробки даних Індії, яка зараз оцінюється менш ніж у 1 гігават. Потроєння цього обсягу дасть густонаселеній країні потенціал значно прискорити розробку штучного інтелекту.

Місто стає все більш важливим для планів конгломерату, які включають перехід на відновлювані джерела енергії. Reliance заявила, що будує гігантський комплекс зеленої енергії, що займає площу понад 2000 гектарів, із заводами з виробництва фотоелектричних панелей, систем паливних елементів, зеленого водню, накопичувачів енергії та вітряних турбін.

Reliance прагне забезпечити новий центр обробки даних якомога більшою кількістю відновлюваної енергії, кажуть люди. Він примикатиме до реалізованих проектів Reliance Group, які будуть виробляти сонячну, вітрову та зелену водневу енергію, за словами одного з людей.

Однак, як зазначається, практично неможливо забезпечити безперервний і надійний потік сонячної та вітрової енергії без більш постійних ресурсів, таких як ядерні реактори, електростанції, що працюють на викопному паливі, або надзвичайно великі акумуляторні системи для її підтримки. 

Доповнення

Найбільші у світі центри обробки даних за потужністю наразі розташовані в США і належать технологічним гігантам. За даними DC Byte, завод Microsoft у Бойдтоні у штаті Вірджинія є найбільшим із потужністю у майже 600 мегават, ще 112 мегават на стадії будівництва. За ним йдуть підприємства Google і Meta Platforms Inc.

Глава Nvidia: ШІ-чіпи розвиваються швидше закону Мура08.01.25, 10:19 • 23829 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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