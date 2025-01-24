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Индийский миллиардер планирует возвести самый мощный в мире дата-центр для ИИ - Bloomberg

Индийский миллиардер планирует возвести самый мощный в мире дата-центр для ИИ - Bloomberg

Киев  •  УНН

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Reliance Group Мукеша Амбани планирует создать дата-центр мощностью 3 гигаватта в Джамнагаре. Проект стоимостью до $30 млрд может стать крупнейшим в мире центром обработки данных для ИИ.

Reliance Group миллиардера Мукеша Амбани строит в Индии то, что может стать крупнейшим в мире центром обработки данных по мощности, что станет последней в серии глобальных инвестиций, направленных на извлечение выгоды из растущего спроса на ИИ, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

67-летний миллиардер покупает мощные полупроводники искусственного интеллекта компании Nvidia Corp. и создает центр обработки данных в городе Джамнагар, общая мощность которого, как ожидается, составит три гигаватта, по словам людей, знакомых с ситуацией. Это будет намного больше, чем любой из ныне действующих центров обработки данных.

Амбани присоединяется к растущей когорте технологических компаний, включая Microsoft Corp., Alphabet Inc. и Amazon.com Inc., которые вкладывают миллиарды долларов в центры обработки данных, чтобы предоставлять возможности искусственного интеллекта клиентам во всем мире. На этой неделе OpenAI, SoftBank Group Corp. и Oracle Corp. пообещали инвестировать от 100 до 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ в США через новую организацию под названием Stargate Project.

Трамп анонсировал проект Stargate на $500 млрд для развития ИИ в США22.01.25, 04:41 • 110898 просмотров

Представитель Reliance отказался от комментариев, указав на недавнее выступление генерального директора Reliance Jio Infocomm Ltd. Акаша Амбани, сына Мукеша. Руководитель заявил, что конгломерат строит центр обработки данных, который должен быть завершен в течение двух лет. «Мы хотим завершить его в джамнагарском стиле в рекордные сроки - как мы всегда делали в Джамнагаре - за 24 месяца», - сказал он.

Проект Амбани, если он будет реализован, как задумано, выделяется своими огромными размерами. Согласно данным, предоставленным компанией DC Byte, занимающейся рыночной аналитикой, крупнейшие центры обработки данных, работающие сейчас, имеют мощность менее 1 гигаватта, так что планы в несколько раз превышают то, что есть на рынке.

Мощность центра обработки данных часто измеряется в мегаваттах электроэнергии, которую могут подавать на серверы, системы охлаждения и другое оборудование. Чем больше эта цифра, тем больший объем вычислительных операций может поддерживаться. А модели ИИ, как известно, требуют больших вычислительных мощностей.

Неясно, как Амбани будет платить за проект, который может стоить от 20 до 30 миллиардов долларов, исходя из расходов в регионе на такие объекты. Reliance Industries Ltd., основная зарегистрированная компания группы, имеет на своем балансе эквивалент около 26 миллиардов долларов.

Объект в Джамнагаре существенно увеличит мощность центра обработки данных Индии, которая сейчас оценивается менее чем в 1 гигаватт. Утроение этого объема даст густонаселенной стране потенциал значительно ускорить разработку искусственного интеллекта.

Город становится все более важным для планов конгломерата, которые включают переход на возобновляемые источники энергии. Reliance заявила, что строит гигантский комплекс зеленой энергии, занимающий площадь более 2000 гектаров, с заводами по производству фотоэлектрических панелей, систем топливных элементов, зеленого водорода, накопителей энергии и ветряных турбин.

Reliance стремится обеспечить новый центр обработки данных как можно большим количеством возобновляемой энергии, говорят люди. Он будет примыкать к реализованным проектам Reliance Group, которые будут производить солнечную, ветровую и зеленую водородную энергию, по словам одного из людей.

Однако, как отмечается, практически невозможно обеспечить непрерывный и надежный поток солнечной и ветровой энергии без более постоянных ресурсов, таких как ядерные реакторы, электростанции, работающие на ископаемом топливе, или чрезвычайно большие аккумуляторные системы для ее поддержки. 

Дополнение

Крупнейшие в мире центры обработки данных по мощности сейчас расположены в США и принадлежат технологическим гигантам. По данным DC Byte, завод Microsoft в Бойдтоне в штате Вирджиния является крупнейшим с мощностью почти 600 мегаватт, еще 112 мегаватт на стадии строительства. За ним следуют предприятия Google и Meta Platforms Inc.

Глава Nvidia: ИИ-чипы развиваются быстрее закона Мура08.01.25, 10:19 • 23251 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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