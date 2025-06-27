"Є справді хороші рішення": Зеленський відзначив результати саміту ЄС

Президент України Володимир Зеленський назвав "важливими" результати саміту ЄС, вказавши на "хороші рішення" щодо безпекової підтримки, подальшого тиску на росію та високу оцінка трансформації країни на шляху до ЄС, пише УНН.

Важливі результати засідання Європейської ради. Дякую партнерам за підтримку. Є справді хороші рішення щодо безпекової підтримки, подальшого тиску на росію та висока оцінка нашої внутрішньої трансформації. Навіть у час війни ми ухвалюємо та імплементуємо рішення, які наближають нас до вступу в ЄС - написав Зеленський у соцмережах.

Президент наголосив: "Кожен об’єднаний сигнал підтримки України - це сигнал гарантії того, що у Європи є нормальне майбутнє". "Зараз усе залежить від нас, від єдності держав - членів ЄС та всіх країн, які щиро прагнуть євроінтеграції. Дякую президенту Європейської ради Антоніу Кошті та президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за лідерство, працюємо далі, щоб посилювати одне одного. Разом захищаємо спільні цінності та боремося за мир", - вказав Зеленський.

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