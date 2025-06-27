"Є справді хороші рішення": Зеленський відзначив результати саміту ЄС

$41.590.08
48.640.31
ukenru
На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
Ексклюзив
09:36 • 1554 перегляди
На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
09:20 • 5990 перегляди
Справа Чернишова: суд оголосив перерву до 16:30
09:07 • 9820 перегляди
КНДР залучила 11 тис. елітного контингенту для війни проти України, Кім Чен Ин може готувати більше - Умєров
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 153687 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
26 червня, 16:15 • 122480 перегляди
“Очікуємо гарні новини найближчим часом”: Буданов натякнув на новий обмін полоненими
26 червня, 14:09 • 103700 перегляди
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
Ексклюзив
26 червня, 10:24 • 120446 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 237609 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
26 червня, 08:26 • 95257 перегляди
Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 227023 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
44%
750мм
Популярнi новини
Іран припиняє співпрацю з МАГАТЕ27 червня, 00:28 • 113739 перегляди
Смертний вирок у Японії: відомого вбивцю стратили вперше з 2022 року27 червня, 02:54 • 58738 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку05:36 • 82461 перегляди
Фон дер Ляєн оголосила про готовність передати €11 млрд Україні06:13 • 27215 перегляди
Суд розпочав обрання запобіжного заходу Чернишову06:15 • 24241 перегляди
Публікації
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку05:36 • 82640 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 153791 перегляди
Подвійна гра претендента на “Гулівер” Адамовського: чому компанію з оточення Порошенка знову допустили до конкурсу26 червня, 15:27 • 113377 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 237664 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 227072 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 червня, 13:18 • 77828 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 110301 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 82379 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 89223 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 25 червня, 15:21 • 77893 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
С-400
Truth Social
Крилата ракета
Нафта

"Є справді хороші рішення": Зеленський відзначив результати саміту ЄС

Київ • УНН

 • 620 перегляди

Президент України Володимир Зеленський назвав результати засідання Європейської ради "важливими". Він відзначив рішення щодо безпекової підтримки, тиску на росію та високу оцінку трансформації України на шляху до ЄС.

"Є справді хороші рішення": Зеленський відзначив результати саміту ЄС

Президент України Володимир Зеленський назвав "важливими" результати саміту ЄС, вказавши на "хороші рішення" щодо безпекової підтримки, подальшого тиску на росію та високу оцінка трансформації країни на шляху до ЄС, пише УНН.

Важливі результати засідання Європейської ради. Дякую партнерам за підтримку. Є справді хороші рішення щодо безпекової підтримки, подальшого тиску на росію та висока оцінка нашої внутрішньої трансформації. Навіть у час війни ми ухвалюємо та імплементуємо рішення, які наближають нас до вступу в ЄС

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент наголосив: "Кожен об’єднаний сигнал підтримки України - це сигнал гарантії того, що у Європи є нормальне майбутнє". "Зараз усе залежить від нас, від єдності держав - членів ЄС та всіх країн, які щиро прагнуть євроінтеграції. Дякую президенту Європейської ради Антоніу Кошті та президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за лідерство, працюємо далі, щоб посилювати одне одного. Разом захищаємо спільні цінності та боремося за мир", - вказав Зеленський.

Європейська комісія виступає за відкриття першого кластеру переговорів з Україною - фон дер Ляєн27.06.25, 02:28 • 2912 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Антоніу Кошта
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9