"Есть действительно хорошие решения": Зеленский отметил результаты саммита ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "важными" результаты саммита ЕС, указав на "хорошие решения" по вопросам поддержки безопасности, дальнейшего давления на россию и высокой оценки трансформации страны на пути в ЕС, пишет УНН.

Важные результаты заседания Европейского совета. Спасибо партнерам за поддержку. Есть действительно хорошие решения по поддержке безопасности, дальнейшего давления на россию и высокая оценка нашей внутренней трансформации. Даже во время войны мы принимаем и имплементируем решения, которые приближают нас к вступлению в ЕС - написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул: "Каждый объединенный сигнал поддержки Украины - это сигнал гарантии того, что у Европы есть нормальное будущее". "Сейчас все зависит от нас, от единства государств - членов ЕС и всех стран, которые искренне стремятся к евроинтеграции. Спасибо председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за лидерство, работаем дальше, чтобы усиливать друг друга. Вместе защищаем общие ценности и боремся за мир", - указал Зеленский.

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