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Financial Times
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"Есть действительно хорошие решения": Зеленский отметил результаты саммита ЕС

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты заседания Европейского совета "важными". Он отметил решения по поддержке безопасности, давлению на Россию и высокую оценку трансформации Украины на пути в ЕС.

"Есть действительно хорошие решения": Зеленский отметил результаты саммита ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "важными" результаты саммита ЕС, указав на "хорошие решения" по вопросам поддержки безопасности, дальнейшего давления на россию и высокой оценки трансформации страны на пути в ЕС, пишет УНН.

Важные результаты заседания Европейского совета. Спасибо партнерам за поддержку. Есть действительно хорошие решения по поддержке безопасности, дальнейшего давления на россию и высокая оценка нашей внутренней трансформации. Даже во время войны мы принимаем и имплементируем решения, которые приближают нас к вступлению в ЕС

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул: "Каждый объединенный сигнал поддержки Украины - это сигнал гарантии того, что у Европы есть нормальное будущее". "Сейчас все зависит от нас, от единства государств - членов ЕС и всех стран, которые искренне стремятся к евроинтеграции. Спасибо председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за лидерство, работаем дальше, чтобы усиливать друг друга. Вместе защищаем общие ценности и боремся за мир", - указал Зеленский.

Европейская комиссия выступает за открытие первого кластера переговоров с Украиной - фон дер Ляйен27.06.25, 02:28 • 2920 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Антониу Кошта
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
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