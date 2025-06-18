Ідентифікація переданих росією тіл загиблих триватиме понад рік - МВС
Київ • УНН
На ідентифікацію 6060 тіл, переданих Україні росією в рамках Стамбульських домовленостей, знадобиться близько 13-14 місяців. Всі служби працюють у тризмінному режимі.
На ідентифікацію переданих Україні російською стороною тіл загиблих у медах Стамбульських домовленостей може знадобитися понад рік, повідомив в ефірі телемарафону у середу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.
Ми повернули 6060 тіл, які нам передали. (...) Я можу тільки приблизно сказати, тому що аналіз іще відбувається - у якому стані і скільки останків знаходяться в цих пакетах, які нам були передані російською стороною. Але, ці 6 тисяч, на найскромнішу думку, попередню думку наших фахівців, піде приблизно 13-14 місяців
"Цей термін - це той мінімальний термін, який нам знадобиться для повної ідентифікації, - зазначив міністр.
Зі слів голови МВС, усі служби - судово-медична експертиза, експертні та слідчі підрозділи - "працюють у тризмінному режимі для того, щоби максимально швидко зробити роботу.
Доповнення
За даними Коордштабу, в Україну повернули 6057 тіл загиблих, репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена.
Голова МВС Клименко повідомляв, що Україні під час останніх репатріацій передали й тіла російських військових.