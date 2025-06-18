Идентификация переданных россией тел погибших будет продолжаться более года - МВД

На идентификацию переданных Украине российской стороной тел погибших в рамках Стамбульских договоренностей может потребоваться более года, сообщил в эфире телемарафона в среду министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.

Мы вернули 6060 тел, которые нам передали. (...) Я могу только приблизительно сказать, потому что анализ еще идет - в каком состоянии и сколько останков находятся в этих пакетах, которые нам были переданы российской стороной. Но, эти 6 тысяч, по самому скромному мнению, предварительному мнению наших специалистов, уйдет примерно 13-14 месяцев - сказал Клименко, отвечая, сколько может занять процесс идентификации.

"Этот срок - это тот минимальный срок, который нам понадобится для полной идентификации", - указал министр.

По словам главы МВД, все службы - судебно-медицинская экспертиза, экспертные и следственные подразделения - "работают в трехсменном режиме для того, чтобы максимально быстро сделать работу".

Дополнение

По данным Коордштаба, в Украину вернули 6057 тел погибших, репатриационная часть Стамбульских договоренностей завершена.

Глава МВД Клименко сообщал, что Украине во время последних репатриаций передали и тела российских военных.