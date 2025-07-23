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Шмигаль обговорив із партнерами пакет військової допомоги та грант у 200 млн євро для українського ОПК

Київ • УНН

 • 836 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню спільне виробництво дронів в Україні та грантову підтримку українського ОПК до 200 млн євро. Також Україна очікує новий пакет допомоги від Швеції після розмови з міністром оборони Полом Йонсоном.

Шмигаль обговорив із партнерами пакет військової допомоги та грант у 200 млн євро для українського ОПК

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню спільне виробництво дронів в Україні, а також грантову підтримку на 200 млн євро для українського ОПК. Також за результатами розмови з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, Україна очікує пакет допомоги від країни. Про це Шмигаль написав в Telegram, передає УНН.

Деталі

"З міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню обговорили реалізацію домовленостей між президентами наших держав. Нас цікавить, зокрема, виготовлення дронів, боєприпасів та озброєння для захисту неба. Домовились відкрити виробництво дронів в Україні. Говорили також про грантову підтримку українського ОПК. Розраховуємо на новий грант до 200 млн євро", - повідомив Шмигаль.

Також він провів телефонну розмову з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, під час якої обговорили ситуацію на фронті та ключові й оперативні потреби ЗСУ.

"Швеція вже готує новий потужний пакет допомоги. Не менш важливо - довгострокове посилення ОПК, тож окреслили перспективні напрями для розвитку спільних виробництв", - додав Шмигаль.

Нагадаємо

У межах розвитку ринку українських дронів-перехоплювачів чотири виробники вже отримали контракти, з великими державними банками ведуть переговори про кредитування виробників під держгарантії.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаЕкономіка
Себастьян Лекорню
Збройні сили України
Франція
Швеція
Україна
Денис Шмигаль
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