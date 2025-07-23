Шмигаль обговорив із партнерами пакет військової допомоги та грант у 200 млн євро для українського ОПК

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню спільне виробництво дронів в Україні, а також грантову підтримку на 200 млн євро для українського ОПК. Також за результатами розмови з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, Україна очікує пакет допомоги від країни. Про це Шмигаль написав в Telegram, передає УНН.

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"З міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню обговорили реалізацію домовленостей між президентами наших держав. Нас цікавить, зокрема, виготовлення дронів, боєприпасів та озброєння для захисту неба. Домовились відкрити виробництво дронів в Україні. Говорили також про грантову підтримку українського ОПК. Розраховуємо на новий грант до 200 млн євро", - повідомив Шмигаль.

Також він провів телефонну розмову з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, під час якої обговорили ситуацію на фронті та ключові й оперативні потреби ЗСУ.

"Швеція вже готує новий потужний пакет допомоги. Не менш важливо - довгострокове посилення ОПК, тож окреслили перспективні напрями для розвитку спільних виробництв", - додав Шмигаль.

Нагадаємо

У межах розвитку ринку українських дронів-перехоплювачів чотири виробники вже отримали контракти, з великими державними банками ведуть переговори про кредитування виробників під держгарантії.