Шмыгаль обсудил с партнерами пакет военной помощи и грант в 200 млн евро для украинского ОПК

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обсудил с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню совместное производство дронов в Украине, а также грантовую поддержку в 200 млн евро для украинского ОПК. Также по результатам разговора с министром обороны Швеции Полом Йонсоном Украина ожидает пакет помощи от страны. Об этом Шмыгаль написал в Telegram, передает УНН.

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"С министром обороны Франции Себастьяном Лекорню обсудили реализацию договоренностей между президентами наших государств. Нас интересует, в частности, изготовление дронов, боеприпасов и вооружения для защиты неба. Договорились открыть производство дронов в Украине. Говорили также о грантовой поддержке украинского ОПК. Рассчитываем на новый грант до 200 млн евро", - сообщил Шмыгаль.

Также он провел телефонный разговор с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, во время которого обсудили ситуацию на фронте и ключевые и оперативные потребности ВСУ.

"Швеция уже готовит новый мощный пакет помощи. Не менее важно - долгосрочное усиление ОПК, поэтому очертили перспективные направления для развития совместных производств", - добавил Шмыгаль.

Напомним

В рамках развития рынка украинских дронов-перехватчиков четыре производителя уже получили контракты, с крупными государственными банками ведутся переговоры о кредитовании производителей под госгарантии.