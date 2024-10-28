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Графіки відключень світла у двох областях ввели через нічну атаку рф - Укренерго

Київ • УНН

 • 20430 перегляди

В Сумській та Полтавській областях запроваджено аварійні відключення через пошкодження енергомережі внаслідок нічних атак. Споживання електроенергії на 3,5% нижче, ніж минулого робочого дня.

Графіки відключень світла у двох областях ввели через нічну атаку рф - Укренерго

Аварійні відключення світла в окремих районах Сумської і Полтавської областей були запроваджені вранці через наслідки нічних ворожих атак. Споживання електрики сьогодні нижче, ніж попереднього робочого дня. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Вночі ворог атакував енергооб’єкти в кількох областях. Через пошкодження в мережі обленерго на Сумщині – вранці були застосовані аварійні відключення в окремих районах Сумської і Полтавської областей. ГАВ будуть скасовані, як тільки завершаться аварійно-відновлювальні роботи

- повідомили в Укренерго.

Деталі

За даними компанії, сьогодні, 28 жовтня, станом на 9:00, споживання було на 3,5% нижчим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 25 жовтня.

"У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", - наголосили в Укренерего.

Коли скасують аварійні відключення світла у двох областях - відповідь Міненерго28.10.24, 10:46 • 18183 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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