Графіки відключень світла у двох областях ввели через нічну атаку рф - Укренерго
Київ • УНН
В Сумській та Полтавській областях запроваджено аварійні відключення через пошкодження енергомережі внаслідок нічних атак. Споживання електроенергії на 3,5% нижче, ніж минулого робочого дня.
Аварійні відключення світла в окремих районах Сумської і Полтавської областей були запроваджені вранці через наслідки нічних ворожих атак. Споживання електрики сьогодні нижче, ніж попереднього робочого дня. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.
Вночі ворог атакував енергооб’єкти в кількох областях. Через пошкодження в мережі обленерго на Сумщині – вранці були застосовані аварійні відключення в окремих районах Сумської і Полтавської областей. ГАВ будуть скасовані, як тільки завершаться аварійно-відновлювальні роботи
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За даними компанії, сьогодні, 28 жовтня, станом на 9:00, споживання було на 3,5% нижчим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 25 жовтня.
"У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", - наголосили в Укренерего.
Коли скасують аварійні відключення світла у двох областях - відповідь Міненерго28.10.24, 10:46 • 18183 перегляди