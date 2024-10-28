Графики отключений света в двух областях ввели из-за ночной атаки рф - Укрэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумской и Полтавской областях введены аварийные отключения из-за повреждения энергосети в результате ночных атак. Потребление электроэнергии на 3,5% ниже, чем в прошлый рабочий день.

Аварийные отключения света в отдельных районах Сумской и Полтавской областей были введены утром из-за последствий ночных вражеских атак. Потребление электричества сегодня ниже, чем в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» в понедельник, пишет УНН.

Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких областях. Из-за повреждений в сети облэнерго на Сумщине - утром были применены аварийные отключения в отдельных районах Сумской и Полтавской областей. ГАВ будут отменены, как только завершатся аварийно-восстановительные работы

- сообщили в Укрэнерго.

Детали

По данным компании, сегодня, 28 октября, по состоянию на 9:00, потребление было на 3,5% ниже, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 25 октября.

«В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00», - отметили в Укрэнерго.

Когда отменят аварийные отключения света в двух областях - ответ Минэнерго28 октября 2024, 08:46 • 11221 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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ukrenerhoУкрэнерго
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