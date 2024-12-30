Графіки відключень світла скасовано у низці областей України: що відомо
Київ • УНН
У Волинській, Полтавській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій та Івано-Франківській областях скасували графіки відключень світла. Рішення діятиме до окремого розпорядження Укренерго.
Графіки відключень світла на сьогодні скасовано у низці регіонів, повідомили у місцевих обленерго, пише УНН.
Деталі
У Волинській області, за даними Волиньобленерго, графік погодинного відключення, згідно з яким відключень по чергах не передбачається, оновлено станом на 10:00.
У Полтавській області "30 грудня 2024 року графік погодинного відключення не буде застосовуватися до окремого розпорядження НЕК "Укренерго", повідомили в Полтаваобленерго.
У Львівській області Львівобленерго опублікувало оновлені графіки відключення електроенергії, згідно з якими відключень по чергах також не передбачається.
У Чернівецькій області "на 30.12.2024 електропостачання без обмежень для всіх груп споживачів", повідомили в Чернівціобленерго.
У Вінницькій області "отримано нове оперативне розпорядження від ЧД РДЦ НЕК "Укренерго" - з 10.00 годин 30 грудня графіків погодинних відключень (ГПВ) по АТ "Вінницяобленерго" не застосовувати до окремої команди", повідомили у Вінницяобленерго.
В Івано-Франківській області, за даними місцевих ЗМІ, скасували графіки погодинних відключень. "Зміни в ГПВ на сьогодні, 30 грудня, аж до окремої вказівки. І нехай ваш день буде сповненим світла та позитивних емоцій", - зазначили при цьому у Прикарпаттяобленерго у соцмережах.
Графіки відключень світла в Україні: що чекає на споживачів 30 грудня29.12.24, 18:22 • 31062 перегляди