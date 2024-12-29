Графіки відключень світла в Україні: що чекає на споживачів 30 грудня
Київ • УНН
"Укренерго" оголосило про застосування графіків обмеження електропостачання по всій Україні 30 грудня.
Завтра, 30 грудня, по всій Україні застосовуватимуться графіки обмеження електропостачання. Відповідну інформацію опублікувало "Укренерго", передає УНН.
30 грудня час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
ДЛЯ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ
08:00 – 17:00 – одна черга відключень
ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БІЗНЕСУ
08:00 – 19:00 – застосування графіків обмеження потужності
"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня", - йдеться у повідомленні.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, додали у компанії.
Там також звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах