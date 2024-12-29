Графіки відключень світла в Україні: що чекає на споживачів 30 грудня

Завтра, 30 грудня, по всій Україні застосовуватимуться графіки обмеження електропостачання. Відповідну інформацію опублікувало "Укренерго", передає УНН.

30 грудня час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

ДЛЯ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ

08:00 – 17:00 – одна черга відключень

ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БІЗНЕСУ

08:00 – 19:00 – застосування графіків обмеження потужності

"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня", - йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, додали у компанії.

Там також звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах