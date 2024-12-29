Графики отключений света в Украине: что ждет потребителей 30 декабря

ukenru
Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году
18:10 • 489 просмотра

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году

Эксклюзив
Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога
 • 95206 просмотра

Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога

Эксклюзив
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
 • 135124 просмотра

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Эксклюзив
Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)
 • 129417 просмотра

Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)

Эксклюзив
Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
 • 138508 просмотра

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

Эксклюзив
Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
 • 137095 просмотра

Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

Эксклюзив
Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke
 • 126216 просмотра

Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

Эксклюзив
Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"
 • 117623 просмотра

Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

Эксклюзив
Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты
 • 108448 просмотра

Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты

Эксклюзив
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
 • 161132 просмотра

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

 • 90721 просмотра
Новая помощь защитникам от Киевщины: 114-й отдельной бригаде ТРО переданы пикапы Toyota, а также квадрокоптеры и генераторы

Новая помощь защитникам от Киевщины: 114-й отдельной бригаде ТРО переданы пикапы Toyota, а также квадрокоптеры и генераторы

 • 22895 просмотра
За неделю россия применила против Украины более 370 БПЛА - Зеленский

За неделю россия применила против Украины более 370 БПЛА - Зеленский

 • 33385 просмотра
Защитные сооружения Керченского моста могли выйти из строя - ВМС

Защитные сооружения Керченского моста могли выйти из строя - ВМС

12:18 • 29539 просмотра
Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

12:48 • 65620 просмотра
публикации
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 135124 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 141884 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 161132 просмотра
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
Эксклюзив

 • 166872 просмотра
Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

 • 156496 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

12:48 • 65620 просмотра
Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

 • 90721 просмотра
Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

 • 98644 просмотра
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

 • 106235 просмотра
Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

 • 105925 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Графики отключений света в Украине: что ждет потребителей 30 декабря

Графики отключений света в Украине: что ждет потребителей 30 декабря

Киев  •  УНН

 • 8288 просмотра

Read in English

«Укрэнерго» объявило о применении графиков ограничения электроснабжения по всей Украине 30 декабря.

Завтра, 30 декабря, по всей Украине будут применяться графики ограничения электроснабжения. Соответствующую информацию опубликовало «Укрэнерго», передает УНН.

30 декабря время применения и объем ограничений будут такими:

ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

08:00 - 17:00 - одна очередь отключений

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА 

08:00 - 19:00 - применение графиков ограничения мощности

«Причина введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря», - говорится в сообщении.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование, добавили в компании.

Там также обратили внимание, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина