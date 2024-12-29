Графики отключений света в Украине: что ждет потребителей 30 декабря

Завтра, 30 декабря, по всей Украине будут применяться графики ограничения электроснабжения. Соответствующую информацию опубликовало «Укрэнерго», передает УНН.

30 декабря время применения и объем ограничений будут такими:

ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

08:00 - 17:00 - одна очередь отключений

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА

08:00 - 19:00 - применение графиков ограничения мощности

«Причина введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря», - говорится в сообщении.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование, добавили в компании.

Там также обратили внимание, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях