Говорили про підтримку України та мільйон снарядів для ЗСУ: Зеленський зустрівся з Боррелем
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський зустрівся з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем та обговорив подальшу підтримку України з боку ЄС у боротьбі з російською агресією та пріоритетні потреби українських сил оборони.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з із Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем. Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Глава держави подякував Жозепу Боррелю за незмінну підтримку України з боку Європейського Союзу в протистоянні російській агресії.
Дякую за візит вашої команди до України. Дякую за підтримку українського народу. Ви завжди були з нами у важкі моменти. В часи складних викликів ви завжди були на боці України, українців у нашій боротьбі за життя, суверенітет і незалежність
Зазначається, що сторони приділили ключову увагу співпраці України та ЄС у безпековій сфері, зокрема першочерговим потребам українських Сил оборони та важливості прискорення реалізації плану ЄС щодо постачання в Україну 1 мільйона артилерійських боєприпасів
Зі свого боку Високий представник ЄС запевнив, що до кінця поточного року в Україну буде доправлено 1 мільйон артилерійських боєприпасів. Він також відзначив важливість продовження фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу.
Також Володимир Зеленський акцентував на необхідності визначити Україну пріоритетним напрямом експорту артилерійських боєприпасів та збільшити кількість замовлень і контрактів на їх виробництво з боку держав – членів ЄС.
Припинити експорт артилерійських боєприпасів до третіх країн ЄС – це єдине можливе правильне рішення за сучасних безпекових викликів
В ОПУ додають, що під зустрічі Володимир Зеленський і Жозеп Боррель також обговорили законопроєкт про посилення мобілізації, який сьогодні Верховна Рада України ухвалила в першому читанні.
Нагадаємо
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС надасть Україні всю необхідну підтримку якнайшвидше, в тому числі понад 1 мільйон боєприпасів до кінця року.