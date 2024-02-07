Говорили о поддержке Украины и миллионе снарядов для ВСУ: Зеленский встретился с Боррелем

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил Жозепа Борреля за неизменную поддержку Украины со стороны Европейского Союза в противостоянии российской агрессии.

Спасибо за визит вашей команды в Украину. Спасибо за поддержку украинского народа. Вы всегда были с нами в трудные моменты. Во времена сложных вызовов вы всегда были на стороне Украины, украинцев в нашей борьбе за жизнь, суверенитет и независимость - заявил президент.

Отмечается, что стороны уделили ключевое внимание сотрудничеству Украины и ЕС в сфере безопасности, в частности первоочередным потребностям украинских Сил обороны и важности ускорения реализации плана ЕС по поставкам в Украину 1 миллиона артиллерийских боеприпасов

Со своей стороны Высокий представитель ЕС заверил, что до конца текущего года в Украину будет доставлен 1 миллион артиллерийских боеприпасов. Он также отметил важность продолжения финансовой поддержки Украины со стороны Европейского Союза.

Также Владимир Зеленский акцентировал на необходимости определить Украину приоритетным направлением экспорта артиллерийских боеприпасов и увеличить количество заказов и контрактов на их производство со стороны государств - членов ЕС.

Прекратить экспорт артиллерийских боеприпасов в третьи страны ЕС - это единственное возможное правильное решение при современных вызовах безопасности - уверен глава государства.

В ОПУ добавляют, что во время встречи Владимир Зеленский и Жозеп Боррель также обсудили законопроект об усилении мобилизации, который сегодня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении.

Напомним

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС предоставит Украине всю необходимую поддержку как можно быстрее, в том числе более 1 миллиона боеприпасов до конца года.