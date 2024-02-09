Головнокомандувач ЗСУ Сирський визначив кандидатури заступників. Зеленський обіцяє підписати укази
Київ • УНН
Президент Зеленський оголосив, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив своїх заступників. Також визначені заступники начальника Генерального штабу.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив кандидатури заступників. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і заявив, що підпише відповідні укази, передає УНН.
"Сьогодні ж Головком Сирський визначив кандидатури заступників, і я підпишу відповідні укази. Також визначені заступники начальника Генерального штабу. Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", - повідомив Зеленський у відеозверненні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський призначив генерала Олександра Сирського новим Головнокомандувачем Збройних сил України.
Зеленський заявив, що новий Головнокомандувач Олександр Сирський днями представить команду перезавантаження Збройних Сил України.
Також Зеленський наголошував, що після призначення нового Головнокомандувача заявив, що очікує низку змін у ЗСУ. Серед них - детальний план ЗСУ на 2024 рік, дієва система ротацій, підвищення якості навчання воїнів і не тільки.