Главнокомандующий ВСУ Сырский определил кандидатуры заместителей. Зеленский обещает подписать указы
Киев • УНН
Президент Зеленский объявил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил своих заместителей. Также определены заместители начальника Генерального штаба.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил кандидатуры заместителей. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и заявил, что подпишет соответствующие указы, передает УНН.
"Сегодня же Главком Сырский определил кандидатуры заместителей, и я подпишу соответствующие указы. Также определены заместители начальника Генерального штаба. Все ребята - боевые, профессиональные, каждый - с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов", - сообщил Зеленский в видеообращении.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
Зеленский заявил, что новый Главнокомандующий Александр Сырский на днях представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины.
Также Зеленский отмечал, что после назначения нового Главнокомандующего заявил, что ожидает ряд изменений в ВСУ. Среди них - детальный план ВСУ на 2024 год, действенная система ротаций, повышение качества обучения воинов и не только.
Главнокомандующий ВСУ Сырский определил кандидатуры заместителей. Зеленский обещает подписать указы
Президент Зеленский объявил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил своих заместителей. Также определены заместители начальника Генерального штаба.
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