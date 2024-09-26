Голова МЗС Ізраїлю заявив, що "жодного припинення вогню" з "Хезболлою" не буде "до перемоги"
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що не буде припинення вогню з ліванською "Хезболлою". Він підкреслив, що Ізраїль продовжить боротьбу до перемоги.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що жодного припинення вогню з ліванською "Хезболлою" не буде, ставши останньою офіційною особою Ізраїлю, яка відкинула спроби США та їхніх союзників укласти угоду про тимчасове припинення вогню, пише УНН з посиланням на France 24 та пост міністра у соцмережі X.
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"На півночі не буде припинення вогню. Ми продовжимо боротися з терористичною організацією "Хезболла" всіма силами до перемоги та безпечного повернення жителів півночі у свої будинки", - сказав Кац у пості на X, маючи на увазі десятки тисяч переміщених осіб.
Нетаньягу на тлі пропозиції щодо припинення вогню заявив, що дав вказівку ізраїльській армії воювати на повну силу26.09.24, 12:57 • 14071 перегляд