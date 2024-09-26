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Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД Израиля заявил, что "никакого прекращения огня" с "Хезболлой" не будет "до победы"

Глава МИД Израиля заявил, что "никакого прекращения огня" с "Хезболлой" не будет "до победы"

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 11:00  •  2881 просмотра

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что не будет прекращения огня с ливанской «Хезболлой». Он подчеркнул, что Израиль продолжит борьбу до победы.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что никакого прекращения огня с ливанской «Хезболлой» не будет, став последним официальным лицом Израиля, которое отвергло попытки США и их союзников заключить соглашение о временном прекращении огня, пишет УНН со ссылкой на France 24 и пост министра в соцсети X.

Детали

«На севере не будет прекращения огня. Мы продолжим бороться с террористической организацией «Хезболла» всеми силами до победы и безопасного возвращения жителей севера в свои дома», - сказал Кац в посте на X, имея в виду десятки тысяч перемещенных лиц.

Нетаньяху на фоне предложения о прекращении огня заявил, что дал указание израильской армии воевать в полную силу26 сентября 2024, 09:57 • 6503 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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