Глава МИД Израиля заявил, что "никакого прекращения огня" с "Хезболлой" не будет "до победы"

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что никакого прекращения огня с ливанской «Хезболлой» не будет, став последним официальным лицом Израиля, которое отвергло попытки США и их союзников заключить соглашение о временном прекращении огня, пишет УНН со ссылкой на France 24 и пост министра в соцсети X.

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«На севере не будет прекращения огня. Мы продолжим бороться с террористической организацией «Хезболла» всеми силами до победы и безопасного возвращения жителей севера в свои дома», - сказал Кац в посте на X, имея в виду десятки тысяч перемещенных лиц.

Нетаньяху на фоне предложения о прекращении огня заявил, что дал указание израильской армии воевать в полную силу