Глава Нацкомісії із цінних паперів розкритикував чинну редакцію законопроєкту про криптоактиви: заявив про ризик для нацбезпеки

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не підтримує чинну редакцію законопроєкту щодо регулювання ринку віртуальних активів. Про це заявив голова комісії Руслан Магомедов під час засідання Комітету ВР з питань фінансів, передає УНН.

Деталі

Комісія з цінних паперів не підтримує даний текст законопроєкту з наступних причин. По-перше, хоч тут і згадувалося, що він побудований засадах MiCA, але він їм не відповідає. Там є багато речей, на які можна посилатися, але визначення Комісії цінних паперів не віднесено до регулятора ринків капіталу. І власне кажучи те, що не відповідає MiCA це робить цей законопроект не євроінтеграційним. Тобто він буде стояти на заваді в нашому євроінтеграційному процесі - зазначив Магомедов.

"Друга проблема, яка міститься в цьому тексті це те, що порушується в принципі IOSCO. Тому що регулювання на ринках капіталу, порушується євроцілісність і вплив матиме не лише Комісія з цінних паперів, а й інші регулятори. Відповідно виникне орбітраж регулювання і це не відповідає принципам IOSCO. А як ми памʼятаємо, нам треба, щоб Комісія була повноцінним членом IOSCO, це є частиною наших домовленостей з Міжнародним валютним фондом", - додав Магомедов.

Він також заявив, що текст має бути погодженим в Раді з фінансової стабільності та з міжнародними партнерами. Втім, наразі це не зроблено, попри відповідні зобов’язання України.

"І те, що нас більше за все непокоїть це те, що в тексті, який запропонований зараз комітету містяться норми, де пропонується автоматично допускати до обігу і дозволяти працювати на нашому ринку. Віртуальні активи можуть бути допущені і сервіс провайдери віртуальних послуг, які не авторизуються в Україні навіть в якомусь лайт режимі",-додав Магомедов.

Враховуючи те, що ми зараз знаходимося в стані війни і всі ті ризики, в тому числі економічні, які є, ми вважаємо, що це дуже ризикована норма, тому що вона дає змогу російським громадянам або російським якимсь фінансовим установам, або будь-кому ще іншому, отримувати авторизацію. І потім без жодної реєстрації перевірки з боку якихось контролюючих органів в Україні, оперувати на українському ринку. Це зрозуміло, що величезний ризик як для країни, яка перебуває в стані війни - підсумував він.

"Ми взагалі хотіли звернутися до Комітету, що мабуть, є сенс направити цей текст законопроєкту на оцінку для правоохоронних органів: СБУ і всіх інших. Щоб вони дали свою оцінку, тому що, звісно, ми всі кажемо, що ринок віртуальних активів це своєчасно і це дійсно треба всім, і це джерело надходжень до бюджету. Але з іншого боку треба розуміти, що наші правоохоронні органи мають розуміння і будуть мати можливість після ухвалення от такого тексту закону контролювати ту саму санкційну політику держави", - зазначив голова Нацкомісії цінних паперів.

Доповнення

На засідання 24 квітня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 24 квітня підтримав законопроєкт про регулювання віртуальних активів. Міністр фінансів Денис Улютін під час засідання заявив, що Мінфін має низку зауважень законопроєкту, який передбачає системне врегулювання обігу криптоактивів в Україні, втім підтримує його.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан на засіданні вказав, що Національний банк України підтримує новий законопроєкт щодо врегулювання обігу криптоактивів, однак також має низку зауважень. За словами Шабана, Нацбанк наполягає на уточненні своїх повноважень у сфері авторизаційних процедур, встановлення операційних та пруденційних вимог до постачальників віртуальних активів.

Нагадаємо

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов у коментарі кореспонденту УНН повідомляв, що в Україні готують законопроєкт для легалізації віртуальних активів, який базується на європейській директиві MiCA. НКЦПФР разом з НБУ працюють над документом, щоб захистити інвесторів.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що законопроєкт про віртуальні активи в Україні із розподілом повноважень регуляторів буде підготовлено до жовтня 2025 року із залученням технічної допомоги міжнародних партнерів, який базуватиметься на європейській директиві MiCA.