Глава Нацкомиссии по ценным бумагам раскритиковал действующую редакцию законопроекта о криптоактивах: заявил о риске для нацбезопасности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не поддерживает действующую редакцию законопроекта о регулировании рынка виртуальных активов. Об этом заявил председатель комиссии Руслан Магомедов во время заседания Комитета ВР по вопросам финансов, передает УНН.

Детали

Комиссия по ценным бумагам не поддерживает данный текст законопроекта по следующим причинам. Во-первых, хотя здесь и упоминалось, что он построен на принципах MiCA, но он им не соответствует. Там есть много вещей, на которые можно ссылаться, но определение Комиссии ценных бумаг не отнесено к регулятору рынков капитала. И собственно говоря то, что не соответствует MiCA это делает этот законопроект не евроинтеграционным. То есть он будет стоять на пути в нашем евроинтеграционном процессе - отметил Магомедов.

"Вторая проблема, которая содержится в этом тексте это то, что нарушается в принципе IOSCO. Потому что регулирование на рынках капитала, нарушается евроцелостность и влияние будет иметь не только Комиссия по ценным бумагам, но и другие регуляторы. Соответственно возникнет арбитраж регулирования и это не соответствует принципам IOSCO. А как мы помним, нам надо, чтобы Комиссия была полноценным членом IOSCO, это является частью наших договоренностей с Международным валютным фондом", - добавил Магомедов.

Он также заявил, что текст должен быть согласован в Совете по финансовой стабильности и с международными партнерами. Впрочем, пока это не сделано, несмотря на соответствующие обязательства Украины.

"И то, что нас больше всего беспокоит это то, что в тексте, который предложен сейчас комитету содержатся нормы, где предлагается автоматически допускать к обращению и разрешать работать на нашем рынке. Виртуальные активы могут быть допущены и сервис провайдеры виртуальных услуг, которые не авторизуются в Украине даже в каком-то лайт режиме",-добавил Магомедов.

Учитывая то, что мы сейчас находимся в состоянии войны и все те риски, в том числе экономические, которые есть, мы считаем, что это очень рискованная норма, потому что она позволяет российским гражданам или российским каким-то финансовым учреждениям, или любому еще другому, получать авторизацию. И потом без всякой регистрации проверки со стороны каких-либо контролирующих органов в Украине, оперировать на украинском рынке. Это понятно, что огромный риск как для страны, которая находится в состоянии войны - подытожил он.

"Мы вообще хотели обратиться в Комитет, что, пожалуй, есть смысл направить этот текст законопроекта на оценку для правоохранительных органов: СБУ и всех других. Чтобы они дали свою оценку, потому что, конечно, мы все говорим, что рынок виртуальных активов это своевременно и это действительно надо всем, и это источник поступлений в бюджет. Но с другой стороны надо понимать, что наши правоохранительные органы имеют понимание и будут иметь возможность после принятия вот такого текста закона контролировать ту же санкционную политику государства", - отметил председатель Нацкомиссии ценных бумаг.

Дополнение

На заседании 24 апреля комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании 24 апреля поддержал законопроект о регулировании виртуальных активов. Министр финансов Денис Улютин во время заседания заявил, что Минфин имеет ряд замечаний к законопроекту, который предусматривает системное урегулирование обращения криптоактивов в Украине, впрочем поддерживает его.

Заместитель председателя НБУ Алексей Шабан на заседании указал, что Национальный банк Украины поддерживает новый законопроект по урегулированию обращения криптоактивов, однако также имеет ряд замечаний. По словам Шабана, Нацбанк настаивает на уточнении своих полномочий в сфере авторизационных процедур, установления операционных и пруденциальных требований к поставщикам виртуальных активов.

Напомним

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в комментарии корреспонденту УНН сообщал, что в Украине готовят законопроект для легализации виртуальных активов, который базируется на европейской директиве MiCA. НКЦБФР вместе с НБУ работают над документом, чтобы защитить инвесторов.

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что законопроект о виртуальных активах в Украине с распределением полномочий регуляторов будет подготовлен к октябрю 2025 года с привлечением технической помощи международных партнеров, который будет базироваться на европейской директиве MiCA.