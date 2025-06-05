Глава Китаю Сі Цзіньпін поговорив з Трампом по телефону

Глава Китаю Сі Цзіньпін у четвер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, пише УНН з посиланням на Xinhua.

Глава Китаю Сі Цзіньпін у четвер провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом на прохання останнього - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що лідер Китаю Сі Цзіньпін - жорстка людина і з ним "надзвичайно важко домовитися", що, як зазначило Reuters, виявило розбіжності між Пекіном і Вашингтоном після того, як Білий дім підвищив очікування довгоочікуваної телефонної розмови Сі Цзіньпіна та Трампа цього тижня.