Глава Китая Си Цзиньпин поговорил с Трампом по телефону

Глава Китая Си Цзиньпин в четверг провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, пишет УНН со ссылкой на Xinhua.

Председатель Китая Си Цзиньпин в четверг провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по просьбе последнего - говорится в сообщении.

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Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что лидер Китая Си Цзиньпин - жесткий человек и с ним "чрезвычайно трудно договориться", что, как отметило Reuters, выявило разногласия между Пекином и Вашингтоном после того, как Белый дом повысил ожидания долгожданного телефонного разговора Си Цзиньпина и Трампа на этой неделе.