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Гетманцева потрібно притягнути до відповідальності за статтею держзрада за його дії проти бізнесу - політолог

Гетманцева потрібно притягнути до відповідальності за статтею держзрада за його дії проти бізнесу - політолог

Київ • УНН

 • 174904 перегляди

Гетманцева потрібно притягнути до відповідальності за статтею держзрада за його дії проти бізнесу - політолог

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев має не просто бути звільнений з посади, а й понести кримінальну відповідальність, адже своїми діями він послаблює економіку й тим самим понижує боєздатність України під час війни. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив політичний експерт Сергій Гайдай.

Експерти та представники бізнес-спільноти неодноразово нарікали, що Гетманцев у ручному режимі керує податковою службою. Член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Ніна Южаніна зазначала, що всі наради в податковій службі проводяться за безпосередньою участю Гетманцева, і він там відкрито дає всім вказівки і команди, як діяти. На її думку, його ціль - дотиснути бізнес, і йому не цікаво, які наслідки будуть для держави.

"Я вважаю, що він має карну відповідальність понести, тому що завдяки його діям росія отримує слабку економіку, яка не здатна забезпечувати нашу армію. Він понижує нашу боєздатність. Тобто він не просто повинен бути звільнений, а я вважаю, що його можна притягнути по статті державна зрада", - вважає експерт.

На його думку, Гетманцев з іншими законотворцями дає можливість для широкого корупційного поля, як мінімум податковій системі, а це в усьому світі називається "саботаж на користь ворогів під час війни".

"За роки його діяльності, ще до повномасштабної війни, він знищив декілька десятків тисяч українських підприємств і спровокував велику еміграцію підприємців з країни, які є золотим запасом української нації. Бо саме вони розвивають економіку і дають можливість закріплювати нашу обороноздатність та інше. Тому тут не політична відповідальність повинна бути, а якась карна відповідальність має бути", - каже Гайдай.

Анонсована Зеленським Рада з підтримки підприємництва має також розглянути тиск на бізнес з боку Гетманцева - експерт29.01.24, 10:50 • 143330 переглядiв

За його словами, Гетманцев сам не піде з посади голови податкового комітету, адже вважає, що робить все правильно.

"Він вважає, що так потрібно і по-іншому неможливо. Це його особистий світогляд, але від цього українській економіці і Україні не легше. Він вважає, що так правильно,.. а всі інші нічого не розуміють, а він знає, як треба робити правильно, він наповнює бюджет", - зазначив політолог.

Гайдай додав, що для усунення Гетманцева від керівництва комітетом "повинна бути політична воля нашої влади".

Нагадаємо

З травня 2022 року в.о. заступника Державної податкової служби України працює Євген Сокур. Представники бізнесу та експерти вважають його людиною нардепа, керівника фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.

Окрім того, опитування Соціополісу показало, що українські підприємці позитивно ставляться до Президента Володимира Зеленського, але мають значно негативне ставлення до народного депутата Данила Гетманцева.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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