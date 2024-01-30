Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
Киев • УНН
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев должен не просто быть уволен с должности, но и понести уголовную ответственность, ведь своими действиями он ослабляет экономику и тем самым снижает боеспособность Украины во время войны. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил политический эксперт Сергей Гайдай.
Эксперты и представители бизнес-сообщества неоднократно сетовали, что Гетманцев в ручном режиме руководит налоговой службой. Член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Нина Южанина отмечала, что все совещания в налоговой службе проводятся при непосредственном участии Гетманцева, и он там открыто дает всем указания и команды, как действовать. По ее мнению, его цель - дожать бизнес, и ему не интересно, какие последствия будут для государства.
"Я считаю, что он должен уголовную ответственность понести, потому что благодаря его действиям россия получает слабую экономику, которая не способна обеспечивать нашу армию. Он снижает нашу боеспособность. То есть он не просто должен быть уволен, а я считаю, что его можно привлечь по статье государственная измена", - считает эксперт.
По его мнению, Гетманцев с другими законотворцами дает возможность для широкого коррупционного поля, как минимум налоговой системе, а это во всем мире называется "саботаж в пользу врагов во время войны".
"За годы его деятельности, еще до полномасштабной войны, он уничтожил несколько десятков тысяч украинских предприятий и спровоцировал большую эмиграцию предпринимателей из страны, которые являются золотым запасом украинской нации. Потому что именно они развивают экономику и дают возможность закреплять нашу обороноспособность и прочее. Поэтому здесь не политическая ответственность должна быть, а какая-то уголовная ответственность должна быть", - говорит Гайдай.
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По его словам, Гетманцев сам не уйдет с должности главы налогового комитета, ведь считает, что делает все правильно.
"Он считает, что так нужно и по-другому невозможно. Это его личное мировоззрение, но от этого украинской экономике и Украине не легче. Он считает, что так правильно,... а все остальные ничего не понимают, а он знает, как надо делать правильно, он наполняет бюджет", - отметил политолог.
Гайдай добавил, что для отстранения Гетманцева от руководства комитетом "должна быть политическая воля нашей власти".
Напомним
С мая 2022 года и.о. заместителя Государственной налоговой службы Украины работает Евгений Сокур. Представители бизнеса и эксперты считают его человеком нардепа, руководителя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.
Кроме того, опрос Социополиса показал, что украинские предприниматели положительно относятся к Президенту Владимиру Зеленскому, но имеют значительно негативное отношение к народному депутату Даниилу Гетманцеву.
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
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