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Генштаб заявив про 114 боєзіткнень на фронті: ворог тисне на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

З початку доби відбулося 114 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога спостерігається на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках, де тривають запеклі бої.

Генштаб заявив про 114 боєзіткнень на фронті: ворог тисне на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень складає 114. Ворог активно діє на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали Миропільське, Покровка, Олександрівка, Зарічне, Петрушівка, Мар’їне, Угроїди, Дмитрівка, Велика Писарівка, Баранівка, Прогрес, Попівка Сумської області; Клюси Чернігівської області. Під ворожими авіаударами опинилися райони населених пунктів Великий Прикіл та Угроїди Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення, у районах Стариці та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Загризового та Зеленого Гаю, триває три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор чотирнадцять разів атакував у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка, у Серебрянськомц лісі, а також у бік Карпівки, Середного, Нового Миру, Зеленої Долини. Зараз продовжуються шість боєзіткнень.

На Сіверському напрямку противник проводив дві наступальні дії поблизу Білогорівки та в напрямку населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих спроб просунутися вперед у бік Маркового та поблизу Часового Яру і Білої Гори. Ще два боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку противник 13 разів атакував позиції наших військ у районах Торецька, Диліївки й Дружби. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 32 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове, Олексіївка та у напрямку населених пунктів Зоря, Русин Яр, Новомиколаївка, Яблунівка. Шість боєзіткнень продовжуються дотепер. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Довга Балка, Зоря, Олександро-Калинове, Новоторецьке, Покровськ та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак ворога у районах населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Запоріжжя, Комар та Мирне.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі атаки. Противник намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботине.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках сьогодні боєзіткнень не відбулося.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 16 бойових зіткнень, три з них ще тривають. Крім того, ворог завдав одинадцять авіаційних ударів, скинув 23 КАБ та здійснив 101 артилерійський обстріл, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

Втрати ворога: за добу ЗСУ знищили понад тисячу росіян та 18 артсистем28.05.25, 08:05 • 3150 переглядiв

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