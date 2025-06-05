Генштаб підтвердив ураження російських "Іскандерів": показали кадри

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російських установок ОТРК "Іскандер", у той час, як ворог з брянської області рф намагався завдати удару, імовірно, по Києву, пише УНН.

Сьогодні підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ рф. Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області рф, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву. Завдяки ефективній до розвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень - повідомили у Генштабі у соцмережах, показавши відео.

Результати ураження уточнюються.

"Ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення. Боротьба триває. Слава Україні!" - наголосили в Генштабі.

Мінус ще 930 окупантів: втрати ворога на 5 червня