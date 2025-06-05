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Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля
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Генштаб підтвердив ураження російських "Іскандерів": показали кадри

Київ • УНН

 • 1720 перегляди

Підрозділи ЗСУ у взаємодії з СБУ завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ рф. Одна установка здетонувала, ще дві пошкоджено.

Генштаб підтвердив ураження російських "Іскандерів": показали кадри

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російських установок ОТРК "Іскандер", у той час, як ворог з брянської області рф намагався завдати удару, імовірно, по Києву, пише УНН.

Сьогодні підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ рф. Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області рф, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву. Завдяки ефективній до розвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень

- повідомили у Генштабі у соцмережах, показавши відео.

Результати ураження уточнюються.

"Ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення. Боротьба триває. Слава Україні!" - наголосили в Генштабі.

Мінус ще 930 окупантів: втрати ворога на 5 червня05.06.25, 07:47 • 3040 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
Брянська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Служба безпеки України
9K720 Iskander
Київ
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