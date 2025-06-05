Генштаб подтвердил поражение российских "Искандеров": показали кадры

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российских установок ОТРК "Искандер", в то время, как враг из брянской области рф пытался нанести удар, предположительно, по Киеву, пишет УНН.

Сегодня подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими сил обороны, нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск рф. Подразделение 26 ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области рф, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву. Благодаря эффективной до разведке и в результате слаженной работы подразделений Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины цели успешно поражены. Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две - с большой вероятностью получили повреждения - сообщили в Генштабе в соцсетях, показав видео.

Результаты поражения уточняются.

"Эффективная и своевременная боевая работа украинских защитников позволила избежать жертв среди гражданского населения. Борьба продолжается. Слава Украине!" - отметили в Генштабе.

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