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The New York Times
Техніка

Генштаб підтвердив ураження об'єктів, задіяних у запуску ракет і виробництві ракетного палива рф

Київ • УНН

 • 12268 перегляди

Генштаб підтвердив удари по трьох об’єктах у Нижегородській і Тверській областях рф. Серед них — виробник пального для ракет Х-55 і Х-101.

Генштаб підтвердив ураження об'єктів, задіяних у запуску ракет і виробництві ракетного палива рф
фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження об'єктів, задіяних у запуску ракет та виробництві ракетного палива окупантів, пише УНН.

Деталі

"У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по об'єктах на території російської федерації", - вказано у повідомленні Генштабу.

"Так, в районі населеного пункту Дальнє Константиново-5 Нижегородської області уражено об'єкт філії АТ "Центр експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури" (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна", - повідомили у Генштабі.

ЦЕНКІ, як зазначається, діє у сфері створення, утримання та експлуатації стартових комплексів, заправного обладнання та систем керування для ракет.

"У районі населеного пункту Редкіно Тверської області уражено Редкінський дослідний завод", - вказали у Генштабі.

Підприємство, як повідомляється, задіяне у виробничих ланцюгах військово-промислового комплексу противника. Виготовляє компоненти пального "Децилін-М" для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного пального та авіаційного гасу. Перебуває під міжнародними санкціями.

"Окрім того, з метою послаблення спроможностей ВПК противника із виробництва вибухових речовин та ракетного палива, здійснено ураження Центру ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет (район населеного пункту Суроватіха Нижегородської області рф)", - зазначили у Генштабі.

"Ураження таких об'єктів є реалізацією Україною невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного й технологічного потенціалу держави-агресора. - наголосили у Генштабі. - Робота по ключових військових цілях противника триває".

У росії атакували завод, який виробляє компоненти палива для ракет Х-101 та Х-55 в тверській області09.10.26, 07:36 • 16872 перегляди

Юлія Шрамко

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