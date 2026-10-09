Генштаб подтвердил поражение объектов, задействованных в запуске ракет и производстве ракетного топлива рф

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Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение объектов, задействованных в запуске ракет и производстве ракетного топлива оккупантов, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 9 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение объектам на территории российской федерации", — указано в сообщении Генштаба.

"Так, в районе населённого пункта Дальнее Константиново-5 Нижегородской области поражён объект филиала АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина", — сообщили в Генштабе.

ЦЭНКИ, как отмечается, действует в сфере создания, содержания и эксплуатации стартовых комплексов, заправочного оборудования и систем управления для ракет.

"В районе населённого пункта Редкино Тверской области поражён Редкинский опытный завод", — указали в Генштабе.

Предприятие, как сообщается, задействовано в производственных цепочках военно-промышленного комплекса противника. Изготавливает компоненты топлива "Децилин-М" для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину. Находится под международными санкциями.

"Кроме того, с целью ослабления возможностей ВПК противника по производству взрывчатых веществ и ракетного топлива нанесено поражение Центру ликвидации межконтинентальных баллистических ракет (район населённого пункта Суроватиха Нижегородской области рф)", — отметили в Генштабе.

"Поражение таких объектов является реализацией Украиной неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического и технологического потенциала государства-агрессора. — подчеркнули в Генштабе. — Работа по ключевым военным целям противника продолжается".

В России атаковали завод, который производит компоненты топлива для ракет Х-101 и Х-55 в Тверской области