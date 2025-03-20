Генштаб підтвердив ураження командного пункту армії рф на бєлгородщині: подробиці удару
Київ • УНН
18 березня 2025 року українські військові завдали удару по командному пункту підрозділу 20-ї армії рф в Бєлгородській області. Об'єкт використовувався для планування бойових дій проти України.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження командного пункту одного з підрозділів 20-ї армії збройних сил російської федерації в районі Демидівки Бєлгородської області рф, пише УНН.
18 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил російської федерації в районі Демидівки Бєлгородської області (рф). Внаслідок ураження командний пункт повністю знищений
Цей об’єкт, як вказано, ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області.
"Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії рф ефективно діяти на полі бою", - ідеться у повідомленні.
"Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжуватимуть уражати елементи військової інфраструктури противника до припинення ним збройної агресії проти народу України. Далі буде... Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
У Генштабі підтвердили ураження по аеродрому "Енгельс" у саратовській області рф20.03.25, 12:29 • 12619 переглядiв