Генштаб підтвердив ураження командного пункту армії рф на бєлгородщині: подробиці удару

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження командного пункту одного з підрозділів 20-ї армії збройних сил російської федерації в районі Демидівки Бєлгородської області рф, пише УНН.

18 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил російської федерації в районі Демидівки Бєлгородської області (рф). Внаслідок ураження командний пункт повністю знищений - повідомили у Генштабі.

Цей об’єкт, як вказано, ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області.

"Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії рф ефективно діяти на полі бою", - ідеться у повідомленні.

"Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжуватимуть уражати елементи військової інфраструктури противника до припинення ним збройної агресії проти народу України. Далі буде... Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

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