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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Генштаб підтвердив ураження командного пункту армії рф на бєлгородщині: подробиці удару

Київ • УНН

 • 13853 перегляди

18 березня 2025 року українські військові завдали удару по командному пункту підрозділу 20-ї армії рф в Бєлгородській області. Об'єкт використовувався для планування бойових дій проти України.

Генштаб підтвердив ураження командного пункту армії рф на бєлгородщині: подробиці удару

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження командного пункту одного з підрозділів 20-ї армії збройних сил російської федерації в районі Демидівки Бєлгородської області рф, пише УНН.

18 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил російської федерації в районі Демидівки Бєлгородської області (рф). Внаслідок ураження командний пункт повністю знищений

- повідомили у Генштабі.

Цей об’єкт, як вказано, ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області.

"Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії рф ефективно діяти на полі бою", - ідеться у повідомленні.

"Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжуватимуть уражати елементи військової інфраструктури противника до припинення ним збройної агресії проти народу України. Далі буде... Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

У Генштабі підтвердили ураження по аеродрому "Енгельс" у саратовській області рф20.03.25, 12:29 • 12619 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Генеральний штаб Збройних сил України
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