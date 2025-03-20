Генштаб подтвердил поражение командного пункта армии рф в белгородской области: подробности удара
Киев • УНН
18 марта 2025 года украинские военные нанесли удар по командному пункту подразделения 20-й армии рф в Белгородской области. Объект использовался для планирования боевых действий против Украины.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение командного пункта одного из подразделений 20-й армии вооруженных сил российской федерации в районе Демидовки Белгородской области рф, пишет УНН.
18 марта 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил российской федерации в районе Демидовки Белгородской области (рф). В результате поражения командный пункт полностью уничтожен
Этот объект, как указано, враг использовал для планирования и ведения боевых действий против подразделений Сил обороны на территории Сумской области.
"Его ликвидация существенно снижает способность подразделений 3-й мотострелковой дивизии рф эффективно действовать на поле боя", - говорится в сообщении.
"Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины будут продолжать поражать элементы военной инфраструктуры противника до прекращения им вооруженной агрессии против народа Украины. Далі буде... Слава Україні!" - отметили в Генштабе.
В Генштабе подтвердили поражение по аэродрому "Энгельс" в саратовской области рф20.03.25, 12:29 • 12619 просмотров