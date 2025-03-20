Генштаб подтвердил поражение командного пункта армии рф в белгородской области: подробности удара

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16079 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29444 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65108 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214264 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 122859 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392076 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 310957 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213801 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244259 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255130 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23066 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45684 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132168 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

15:59 • 15106 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14411 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132221 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214264 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392076 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254455 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 310957 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3240 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14451 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45732 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72153 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57239 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Генштаб подтвердил поражение командного пункта армии рф в белгородской области: подробности удара

Киев • УНН

 • 13852 просмотра

18 марта 2025 года украинские военные нанесли удар по командному пункту подразделения 20-й армии рф в Белгородской области. Объект использовался для планирования боевых действий против Украины.

Генштаб подтвердил поражение командного пункта армии рф в белгородской области: подробности удара

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение командного пункта одного из подразделений 20-й армии вооруженных сил российской федерации в районе Демидовки Белгородской области рф, пишет УНН.

18 марта 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил российской федерации в районе Демидовки Белгородской области (рф). В результате поражения командный пункт полностью уничтожен

- сообщили в Генштабе.

Этот объект, как указано, враг использовал для планирования и ведения боевых действий против подразделений Сил обороны на территории Сумской области.

"Его ликвидация существенно снижает способность подразделений 3-й мотострелковой дивизии рф эффективно действовать на поле боя", - говорится в сообщении.

"Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины будут продолжать поражать элементы военной инфраструктуры противника до прекращения им вооруженной агрессии против народа Украины. Далі буде... Слава Україні!" - отметили в Генштабе.

В Генштабе подтвердили поражение по аэродрому "Энгельс" в саратовской области рф20.03.25, 12:29 • 12619 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Военно-воздушные силы Украины
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91