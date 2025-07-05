Газета New York Post закликала Трампа озброїти Україну

Редакція консервативного американського видання The New York Post опублікувала звернення до президента США Дональда Трампа із закликом відновити постачання всієї військової допомоги Україні. Про це йдеться у редакційному матеріалі газети, пише УНН.

Пане президенте, ми знаємо, що ви розумієте, що основною перешкодою на шляху до миру в Україні є агресія Росії. Ви сказали, що були "розчаровані" розмовою з російським диктатором Володимиром путіним і що "не думаєте, що він прагне зупинитися". путін знову наполягав, що не бажає брати зобов'язань щодо припинення вогню, доки не будуть усунені "корінні причини" конфлікту. Для путіна "корінною причиною" є існування України. Після вашого дзвінка він завдав найбільшого удару безпілотників та ракет за всю війну, в результаті чого загинула щонайменше одна людина. То чому, пане президенте, ваша адміністрація карає Україну? - йдеться у повідомленні.

Видання нагадує, що Пентагон призупинив постачання Україні засобів протиповітряної оборони, необхідних для захисту від повітрянихатак рф. NYP наголошує, що переконання, нібито військова допомога Україні якось шкодить США і не відповідає їхнім інтересам, є "повністю далеким від істини".

Офіційні особи стверджують, що у нас дефіцит зброї, але багато з цієї зброї вже було виділено - деяка вже була в Польщі. Україна платить за неї, частково за рахунок конфіскованих російських активів та європейських грантів, що є стимулом для нашої промисловості виробляти більше, сказано в статті.

Найголовніше, доля України посилає світові сигнал про Америку. росія - це не економічна наддержава. Це вмираюча терористична держава. путін готовий витратити кров свого народу в останній боротьбі за імперію. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, якщо ми допоможемо йому досягти успіху, це не лише загрожуватиме Європі. Це покаже Китаю, що наші союзи нестійкі, а наше терпіння коротке - пишуть журналісти.

Видання наголошує, що путін розуміє лише силу.

"Він продовжуватиме зневажати та ігнорувати вас, якщо США не візьмуть на себе зобов'язання захищати Київ… Падіння України - це не катастрофа, в яку можна звинуватити когось іншого або пояснити як незначну. Це дестабілізує світ, послабить Америку та негативно позначиться на вашому президентстві. Не йдіть звідти (з України, - ред.)", - закликала редакція.

Довідково

The New York Post вважається улюбленою газетою Дональда Трампа, яку йому подають кожного ранку перед початком роботи в Білому домі. Таблоїд відомий тим, що послідовно підтримував нинішнього президента США.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що США не припиняли постачання зброї Україні, попри занепокоєння щодо виснаження власних арсеналів. Він розкритикував адміністрацію Байдена за надмірне виведення озброєнь зі США.