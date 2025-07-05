Газета New York Post закликала Трампа озброїти Україну

$41.720.00
49.180.00
ukenru
Питання України й відсутність путіна: 6-7 липня відбудеться Саміт БРІКС в Бразилії
Ексклюзив
12:33 • 5546 перегляди
Питання України й відсутність путіна: 6-7 липня відбудеться Саміт БРІКС в Бразилії
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 87045 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 151927 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 82075 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
4 липня, 10:29 • 92100 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 115274 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 190799 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 196341 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 171775 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 168747 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.4м/с
36%
752мм
Популярнi новини
Трамп заявив, що говорив з путіним про нові санкції проти рф: "Він не в захваті"5 липня, 07:05 • 2120 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 5324 перегляди
Київ відновлює роботи на місці атаки рф: показали, яка ситуація5 липня, 09:32 • 1616 перегляди
У Києві вже 31 постраждалий внаслідок атаки рф 5 липня, 10:04 • 1943 перегляди
BlackRock зупинила переговори щодо фонду для відновлення України після перемоги Трампа на виборах - Bloomberg11:36 • 8252 перегляди
Публікації
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 8141 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 87042 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 151926 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору4 липня, 13:48 • 96400 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились4 липня, 13:18 • 100318 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Синєгубов Олег Васильович
Рафаель Гроссі
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Пентагон
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 5325 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 132955 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 163445 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 137840 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 138596 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot

Газета New York Post закликала Трампа озброїти Україну

Київ • УНН

 • 41 перегляди

Редакція The New York Post звернулася до президента США Дональда Трампа із закликом відновити постачання військової допомоги Україні. Видання наголошує, що призупинення поставок ППО шкодить Україні та інтересам США, а також застерігає від дестабілізації світу у разі падіння України.

Газета New York Post закликала Трампа озброїти Україну

Редакція консервативного американського видання The New York Post опублікувала звернення до президента США Дональда Трампа із закликом відновити постачання всієї військової допомоги Україні. Про це йдеться у редакційному матеріалі газети, пише УНН.

Пане президенте, ми знаємо, що ви розумієте, що основною перешкодою на шляху до миру в Україні є агресія Росії. Ви сказали, що були "розчаровані" розмовою з російським диктатором Володимиром путіним і що "не думаєте, що він прагне зупинитися". путін знову наполягав, що не бажає брати зобов'язань щодо припинення вогню, доки не будуть усунені "корінні причини" конфлікту. Для путіна "корінною причиною" є існування України. Після вашого дзвінка він завдав найбільшого удару безпілотників та ракет за всю війну, в результаті чого загинула щонайменше одна людина. То чому, пане президенте, ваша адміністрація карає Україну?

- йдеться у повідомленні.

Видання нагадує, що Пентагон призупинив постачання Україні засобів протиповітряної оборони, необхідних для захисту від повітрянихатак рф. NYP наголошує, що переконання, нібито військова допомога Україні якось шкодить США і не відповідає їхнім інтересам, є "повністю далеким від істини".

Офіційні особи стверджують, що у нас дефіцит зброї, але багато з цієї зброї вже було виділено - деяка вже була в Польщі. Україна платить за неї, частково за рахунок конфіскованих російських активів та європейських грантів, що є стимулом для нашої промисловості виробляти більше, сказано в статті.

Найголовніше, доля України посилає світові сигнал про Америку. росія - це не економічна наддержава. Це вмираюча терористична держава. путін готовий витратити кров свого народу в останній боротьбі за імперію. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, якщо ми допоможемо йому досягти успіху, це не лише загрожуватиме Європі. Це покаже Китаю, що наші союзи нестійкі, а наше терпіння коротке

- пишуть журналісти.

Видання наголошує, що путін розуміє лише силу.

"Він продовжуватиме зневажати та ігнорувати вас, якщо США не візьмуть на себе зобов'язання захищати Київ… Падіння України - це не катастрофа, в яку можна звинуватити когось іншого або пояснити як незначну. Це дестабілізує світ, послабить Америку та негативно позначиться на вашому президентстві. Не йдіть звідти (з України, - ред.)", - закликала редакція.

Довідково

The New York Post вважається улюбленою газетою Дональда Трампа, яку йому подають кожного ранку перед початком роботи в Білому домі. Таблоїд відомий тим, що послідовно підтримував нинішнього президента США.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що США не припиняли постачання зброї Україні, попри занепокоєння щодо виснаження власних арсеналів. Він розкритикував адміністрацію Байдена за надмірне виведення озброєнь зі США.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Пентагон
Білий дім
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9