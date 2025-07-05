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Газета New York Post призвала Трампа вооружить Украину

Киев • УНН

 • 43 просмотра

Редакция The New York Post обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом возобновить поставки военной помощи Украине. Издание отмечает, что приостановка поставок ПВО вредит Украине и интересам США, а также предостерегает от дестабилизации мира в случае падения Украины.

Газета New York Post призвала Трампа вооружить Украину

Редакция консервативного американского издания The New York Post опубликовала обращение к президенту США Дональду Трампу с призывом возобновить поставки всей военной помощи Украине. Об этом говорится в редакционном материале газеты, пишет УНН.

Господин президент, мы знаем, что вы понимаете, что основным препятствием на пути к миру в Украине является агрессия россии. Вы сказали, что были "разочарованы" разговором с российским диктатором Владимиром путиным и что "не думаете, что он стремится остановиться". путин снова настаивал, что не желает брать обязательств по прекращению огня, пока не будут устранены "коренные причины" конфликта. Для путина "коренной причиной" является существование Украины. После вашего звонка он нанес самый большой удар беспилотников и ракет за всю войну, в результате чего погиб по меньшей мере один человек. Так почему, господин президент, ваша администрация наказывает Украину?

- говорится в сообщении.

Издание напоминает, что Пентагон приостановил поставки Украине средств противовоздушной обороны, необходимых для защиты от воздушных атак РФ. NYP подчеркивает, что убеждение, будто военная помощь Украине как-то вредит США и не соответствует их интересам, является "полностью далеким от истины".

Официальные лица утверждают, что у нас дефицит оружия, но многие из этого оружия уже были выделены - некоторые уже были в Польше. Украина платит за него, частично за счет конфискованных российских активов и европейских грантов, что является стимулом для нашей промышленности производить больше, сказано в статье.

Самое главное, судьба Украины посылает миру сигнал об Америке. россия - это не экономическая сверхдержава. Это умирающее террористическое государство. путин готов потратить кровь своего народа в последней борьбе за империю. Если мы позволим ему добиться успеха, если мы поможем ему добиться успеха, это не только будет угрожать Европе. Это покажет Китаю, что наши союзы неустойчивы, а наше терпение коротко

- пишут журналисты.

Издание подчеркивает, что путин понимает только силу.

"Он будет продолжать презирать и игнорировать вас, если США не возьмут на себя обязательства защищать Киев… Падение Украины - это не катастрофа, в которой можно обвинить кого-то другого или объяснить как незначительную. Это дестабилизирует мир, ослабит Америку и негативно скажется на вашем президентстве. Не уходите оттуда (из Украины, - ред.)", - призвала редакция.

Справочно

The New York Post считается любимой газетой Дональда Трампа, которую ему подают каждое утро перед началом работы в Белом доме. Таблоид известен тем, что последовательно поддерживал нынешнего президента США.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что США не прекращали поставки оружия Украине, несмотря на обеспокоенность по поводу истощения собственных арсеналов. Он раскритиковал администрацию Байдена за чрезмерный вывод вооружений из США.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Пентагон
Белый дом
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Польша
Tesla
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