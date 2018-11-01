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Гройсман доручив новому голові Пенсійного фонду провести аудит

Гройсман доручив новому голові Пенсійного фонду провести аудит

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив новому голові Пенсійного фонду Євгену Капінусу провести аудит у структурі, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.

“Вам потрібно найближчим часом провести аудит Фонду і забезпечити стабільну роботу пенсійної системи. Два найважливіших завдання: Пенсійний фонд має бути підготовлений до того, щоб з 1 січня 2019 року вчергове підвищити пенсії військовим пенсіонерам. А також підготуватися до того, щоб з 1 березня 2019 року провести перший в історії України масовий перерахунок і підвищення пенсій всіх інших категорій пенсіонерів. Це величезна робота, але у вас 4 місяці”, — наголосив Прем’єр.

Також Гройсман зауважив на тому, що стратегічним для Пенсійного фонду залишається завдання з детінізації заробітних плат.

Як повідомляв УНН, новим головою Пенсійного фонду України призначили колишнього державного секретаря Міністерства фінансів України Євгена Капінуса.

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