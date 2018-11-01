Гройсман поручил новому главе Пенсионного фонда провести аудит
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил новому главе Пенсионного фонда Евгению Капинусу провести аудит в структуре, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Вам нужно в ближайшее время провести аудит Фонда и обеспечить стабильную работу пенсионной системы. Два важнейших задачи: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 года в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 года провести первый в истории Украины массовый перерасчет и пенсий всех других категорий пенсионеров. Это огромная работа, но у вас 4 месяца", - подчеркнул Премьер.
Также Гройсман отметил то, что стратегической для Пенсионного фонда остается задача по детенизации заработных плат.
Как сообщал УНН, новым главой Пенсионного фонда Украины назначили бывшего государственного секретаря Министерства финансов Украины Евгения Капинуса.