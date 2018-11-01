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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108757 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 116828 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155285 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148316 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138314 просмотра

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Гройсман поручил новому главе Пенсионного фонда провести аудит

Гройсман поручил новому главе Пенсионного фонда провести аудит

Киев  •  УНН

 • 10681 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил новому главе Пенсионного фонда Евгению Капинусу провести аудит в структуре, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Вам нужно в ближайшее время провести аудит Фонда и обеспечить стабильную работу пенсионной системы. Два важнейших задачи: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 года в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 года провести первый в истории Украины массовый перерасчет и пенсий всех других категорий пенсионеров. Это огромная работа, но у вас 4 месяца", - подчеркнул Премьер.

Также Гройсман отметил то, что стратегической для Пенсионного фонда остается задача по детенизации заработных плат.

Как сообщал УНН, новым главой Пенсионного фонда Украины назначили бывшего государственного секретаря Министерства финансов Украины Евгения Капинуса.

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