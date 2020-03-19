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Громадянам України дали поради щодо евакуації з Норвегії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У неділю, 22 березня, з Осло планується спеціальний авіарейс за маршрутом Осло-Київ для евакуації українських ромадян. Про це у Telegram-каналы повідомляє МЗС України, передає УНН.

Громадянам України дали поради щодо евакуації з Норвегії

“У неділю, 22 березня 2020 року о 09:35 з аеропорту Осло (Oslo Gardermoen Airport) планується спеціальний авіарейс української авіакомпанії SkyUp Airlines за маршрутом Осло-Київ з вартістю квитка для одного пасажира 199 Євро”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що придбати квитки на цей авіарейс можна на веб-сайті авіакомпанії.

“Громадянам України, які перебувають на достатньо віддаленій відстані від міста Осло, і які хочуть повернутися в Україну зазначеним авіарейсом, рекомендується невідкладно опрацювати найбільш оптимальний спосіб свого переїзду до міста Осло до вильоту 22 березня 2020 року о 9:35”, — повідомили у міністерстві.

Дипломати додали також, що станом на 19 березня місць у літаку на цей авіарейс вистачає для всіх громадян України, які зареєструвалися у Посольстві України в Норвегії (загальна кількість місць у літаку — 149).

Громадянам України, які цього ще не зробили або не отримали від Посольства відповідне підтвердження, рекомендується невідкладно повідомити Посольство електронною поштою про ваше місцеперебування та бажання скористатися цим рейсом.

Нагадаємо, у Празі, столиці Чехії, наразі здійснюється посадка на потяг 900 громадян України для їх евакуації на Батьківшину.

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