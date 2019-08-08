Госпіталізованими після поминального обіду на Житомирщині залишаються 2 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Житомирській області в центральній районній лікарні Андрушівського району залишаються госпіталізованими 12 осіб з попереднім діагнозом харчове отруєння, з них 2 — діти. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
“Станом на 7 год. 8 серпня в Андрушівській ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються на лікуванні 12 осіб (з них 2 дитини)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вказані особи 4 серпня вживали їжу на поминальному обіді у с. Зарубинці Андрушівського району (всього перебувало 70 осіб).
Рятувальниками додається, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Раніше УНН повідомляв, що на Житомирщині після поминального обіду госпіталізовано понад 10 осіб.
Як повідомляв УНН, протягом 20-24 липня до лікувальних закладів м. Дніпро з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 24 працівників одного з підприємств, які вживали їжу, що надавала ТОВ “Миропласт”.