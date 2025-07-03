Google запустив чат-бот зі штучним інтелектом у Workspace за допомогою Gems

Google розширив можливості штучного інтелекту у Workspace. Тепер розумні асистенти допомагатимуть у Gmail, Документах, Диску, Таблицях і Слайдах.

Gems, доступні в додатку Gemini - вони відображатимуться на бічній панелі в Google Документах, Таблицях, Диску, Презентаціях та Gmail.

Передає УНН із посиланням на TechPulse та блог Google.

Деталі

У стратегії Google щодо підвищення продуктивності новий важливий крок: Google Workspace збагатився новою функцією, яка порадує користувачів, що часто користуються AI Gemini.

Користувачі Google Workspace тепер можуть використовувати власні "розширені чат-боти зі штучним інтелектом" в Google Документах, Презентаціях, Таблицях, Диску та Gmail.

Довідка, для тих, хто ще не знайомий з Gems

Ідеться про індивідуальні помічники зі штучним інтелектом на базі Google Gemini. Їх можна запрограмувати самостійно за допомогою спеціальних інструкцій.

Наприклад:

можна навчити Gem допомагати у викладнанні в школі: Можете створити Gem, який генерує плани уроків на основі структури, необхідної вашому учбовому закладу. Для цього слід вказати предмет, тему, і чат-бот зі штучним інтелектом знайде необхідне.

або у навчанні: можете створити цифрового репетитора, який розбиває складні теми на прості пояснення.

а також можна проводити "мозкові штурми";

чи щось записувати, складати або кодувати.

Отже, Gems будуть на бічній панелі кожного додатка Google, який ви використовуєте щодня.

Нагадаємо

Google розпочав глобальне розгортання моделі генерації відео Veo 3, що дозволяє створювати 8-секундні ролики за текстовими підказками. Доступ до неї мають лише передплатники Google AI Pro з обмеженням у три відео на день.

Чат-бот Grok отримав функцію "пам'яті", що дозволяє запам'ятовувати деталі минулих розмов. Це робить відповіді більш персоналізованими, як у ChatGPT та Gemini.