Google запустил чат-бот с искусственным интеллектом в Workspace с помощью Gems
Киев • УНН
Google расширил возможности искусственного интеллекта в Workspace, интегрируя Gems – индивидуальных помощников на базе Google Gemini. Они доступны в Gmail, Документах, Диске, Таблицах и Слайдах, позволяя пользователям программировать их для различных задач.
Google расширил возможности искусственного интеллекта в Workspace. Теперь умные ассистенты будут помогать в Gmail, Документах, Диске, Таблицах и Слайдах.
Gems, доступные в приложении Gemini - они будут отображаться на боковой панели в Google Документах, Таблицах, Диске, Презентациях и Gmail.
Передает УНН со ссылкой на TechPulse и блог Google.
Детали
В стратегии Google по повышению производительности новый важный шаг: Google Workspace обогатился новой функцией, которая порадует пользователей, часто пользующихся AI Gemini.
Пользователи Google Workspace теперь могут использовать собственные "расширенные чат-боты с искусственным интеллектом" в Google Документах, Презентациях, Таблицах, Диске и Gmail.
Справка, для тех, кто еще не знаком с Gems
Речь идет об индивидуальных помощниках с искусственным интеллектом на базе Google Gemini. Их можно запрограммировать самостоятельно с помощью специальных инструкций.
Например:
- можно научить Gem помогать в преподавании в школе: Можете создать Gem, который генерирует планы уроков на основе структуры, необходимой вашему учебному заведению. Для этого следует указать предмет, тему, и чат-бот с искусственным интеллектом найдет необходимое.
- или в обучении: можете создать цифрового репетитора, который разбивает сложные темы на простые объяснения.
- а также можно проводить "мозговые штурмы";
- или что-то записывать, составлять или кодировать.
Итак, Gems будут на боковой панели каждого приложения Google, которое вы используете ежедневно.
Напомним
Google начал глобальное развертывание модели генерации видео Veo 3, позволяющей создавать 8-секундные ролики по текстовым подсказкам. Доступ к ней имеют только подписчики Google AI Pro с ограничением в три видео в день.
Чат-бот Grok получил функцию "памяти", позволяющую запоминать детали прошлых разговоров. Это делает ответы более персонализированными, как у ChatGPT и Gemini.