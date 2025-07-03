Google запустил чат-бот с искусственным интеллектом в Workspace с помощью Gems

Google расширил возможности искусственного интеллекта в Workspace. Теперь умные ассистенты будут помогать в Gmail, Документах, Диске, Таблицах и Слайдах.

Gems, доступные в приложении Gemini - они будут отображаться на боковой панели в Google Документах, Таблицах, Диске, Презентациях и Gmail.

Передает УНН со ссылкой на TechPulse и блог Google.

Детали

В стратегии Google по повышению производительности новый важный шаг: Google Workspace обогатился новой функцией, которая порадует пользователей, часто пользующихся AI Gemini.

Пользователи Google Workspace теперь могут использовать собственные "расширенные чат-боты с искусственным интеллектом" в Google Документах, Презентациях, Таблицах, Диске и Gmail.

Справка, для тех, кто еще не знаком с Gems

Речь идет об индивидуальных помощниках с искусственным интеллектом на базе Google Gemini. Их можно запрограммировать самостоятельно с помощью специальных инструкций.

Например:

можно научить Gem помогать в преподавании в школе: Можете создать Gem, который генерирует планы уроков на основе структуры, необходимой вашему учебному заведению. Для этого следует указать предмет, тему, и чат-бот с искусственным интеллектом найдет необходимое.

или в обучении: можете создать цифрового репетитора, который разбивает сложные темы на простые объяснения.

а также можно проводить "мозговые штурмы";

или что-то записывать, составлять или кодировать.

Итак, Gems будут на боковой панели каждого приложения Google, которое вы используете ежедневно.

Напомним

Google начал глобальное развертывание модели генерации видео Veo 3, позволяющей создавать 8-секундные ролики по текстовым подсказкам. Доступ к ней имеют только подписчики Google AI Pro с ограничением в три видео в день.

Чат-бот Grok получил функцию "памяти", позволяющую запоминать детали прошлых разговоров. Это делает ответы более персонализированными, как у ChatGPT и Gemini.