Гончарук: з 2020 року уряд введе оцінювання роботи голів ОДА

КИЇВ. 4 грудня. УНН. З 2020 року уряд запроваджує системну оцінку показників роботи голів ОДА. Той чиновник, який систематично не показуватиме результати — буде звільнений з посади. Про це сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час селекторної наради з головами обласних держадміністрацій, повідомляє УНН з посиланням на Кабмін.