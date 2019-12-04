Гончарук: з 2020 року уряд введе оцінювання роботи голів ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. З 2020 року уряд запроваджує системну оцінку показників роботи голів ОДА. Той чиновник, який систематично не показуватиме результати — буде звільнений з посади. Про це сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час селекторної наради з головами обласних держадміністрацій, повідомляє УНН з посиланням на Кабмін.
"В Програмі дій уряду ми чітко прописали, що побудуємо інтегровану систему оцінки ефективності роботи чиновників. Тому із 2020 року ми запроваджуємо системну оцінку показників роботи голів ОДА. Вона буде показувати – хто працює на результат, а хто саботує роботу та потребує заміни", – зазначив глава уряду.
Для оцінки ефективності роботи розробили систему оцінки ключових показників ефективності голів ОДА (KPI). Наразі підготували проект постанови Кабінету міністрів “Про затвердження порядку та методики експериментального проведення моніторингу та оцінки ефективності голів ОДА, Київської та Севастопольської МДА”.
Моніторинг та оцінка діяльності буде вивчати ефективність управлінської діяльності – голів ОДА, виявляти проблемні питання розвитку регіону та причин їх виникнення, а також підвищувати ефективності управлінських рішень органів виконавчої влади.
"Ми дамо змогу навчитися та отримати нові компетенції тим, хто цього хоче. Але якщо держслужбовець показує низькі результати і не хоче вчитися – йому доведеться попрощатися зі службою. Держпосада більше не буде місцем, де працівник просто чекає пенсії та користується пільгами", — сказав Олексій Гончарук.
Оцінювання буде проводити Секретаріат Кабінету міністрів на підставі наявних даних державної статистики, інформації центральних органів виконавчої влади, МДА та інших джерел відкритих даних.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив процедуру оцінювання роботи державних службовців категорії А.