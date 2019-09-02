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Гончарук розповів, за рахунок чого економіка країни зросте на 40% за 5 років

Гончарук розповів, за рахунок чого економіка країни зросте на 40% за 5 років

Київ • УНН

 • 23235 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Економіка України може зрости на 40% за п'ять років за рахунок іноземних інвестицій, лібералізації економіки та зменшення ролі держави на ринках. Про це заявив сьогодні під час брифінгу Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

"40% - це не цифра, взята зі стелі. У нас є відповідні розрахунки. Їх можна побачити в документі, який буде називатися "Програма діяльності уряду", який ми представимо через місяць (перед - ред.) парламентом", - сказав Гончарук.

За його словами, в перший рік роботи уряд має продемонструвати зростання економіки країни не менше ніж на 5%, а всі інші роки не менше ніж на 7%.

"Це в сукупності призведе нас до того результату, який був озвучений. За рахунок чого? За рахунок іноземних інвестицій, за рахунок лібералізації економіки і за рахунок зменшення ролі держави на ринках, що створить більш сприятливі умови для бізнесу", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, протягом наступних 5 років роботи уряду економіка України має зрости мінімум на 40%.

Українські Національні Новини

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