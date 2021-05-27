Голови МЗС G7 зробили заяву через посадку у Мінську літака Ryanair: натякнули на нові санкції

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"Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а також Високий представник Європейського Союзу найрішучішим чином засуджуємо безпрецедентні дії білоруської влади щодо арешту незалежного журналіста Романа Протасєвіча і його супутниці Софії Сапеги після примушення рейсу FR4978, яким вони летіли, до посадки в Мінську 23 травня", - йдеться у заяві.

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У заяві вказано, що такі дії поставили під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу рейсу, а також були серйозною атакою на правила щодо цивільної авіації. "Ми закликаємо Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) терміново вирішити цю проблему для дотримання її правил і стандартів", - вказали голови МЗС країн Групи семи.

"Ці дії також є серйозною атакою на свободу ЗМІ. Ми вимагаємо негайного і беззастережного звільнення Романа Протасєвіча, а також всіх інших журналістів і політичних в'язнів, які утримуються в Білорусі", - йдеться у заяві.

"Ми будемо нарощувати наші зусилля, в тому числі шляхом введення додаткових санкцій, якщо це необхідно, для підвищення відповідальності за дії білоруської влади", - відзначили міністри G7.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.