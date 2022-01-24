Голова МЗС ФРН: важливо зараз підтримати Україну економічно та продовжувати заходи щодо деескалації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні зустрічі голів МЗС країн ЄС заявила про необхідність підтримати Україну економічно та фінансово на тлі російської загрози, пише УНН із посиланням на дані постійного представництва ФРН при ЄС.
Цитата:
“Будь-яка подальша агресія з боку Росії знайде чітку позицію та отримає чітку відповідь від нас, європейців, разом із США та НАТО. Зараз важливо підтримати Україну економічно та фінансово та продовжувати всі заходи щодо деескалації та діалогу”, — цитує постпредство Бербок.
Деталі
Як зазначив кореспондент Politico Ханс фон дер Бурхард, Бербок також заявила, що Німеччина роздумує, чи варто вивозити з України співробітників свого посольства, але поки що не має наміру діяти.
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Доповнення
Сьогодні у Брюсселі відбувається засідання міністрів закордонних справ ЄС, на якому однією із тем стане ситуація в Україні та російська загроза.
Спілкуючись із журналістами перед засіданням, Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що голови МЗС сьогодні не ухвалюватимуть конкретних рішень щодо санкцій проти Російської Федерації за агресію проти України.