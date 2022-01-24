Голова МЗС ФРН: важливо зараз підтримати Україну економічно та продовжувати заходи щодо деескалації

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 73698 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 135819 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 135316 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 162341 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 166670 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 133964 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 145966 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 170405 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 181475 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216383 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
748 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 365202 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 107982 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 85524 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 113636 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 49685 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 365202 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 264465 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 331342 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 447075 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 695539 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 49685 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 113636 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 111248 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 147655 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 171807 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Голова МЗС ФРН: важливо зараз підтримати Україну економічно та продовжувати заходи щодо деескалації

Голова МЗС ФРН: важливо зараз підтримати Україну економічно та продовжувати заходи щодо деескалації

Київ • УНН

 • 19822 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні зустрічі голів МЗС країн ЄС заявила про необхідність підтримати Україну економічно та фінансово на тлі російської загрози, пише УНН із посиланням на дані постійного представництва ФРН при ЄС.

Цитата:

“Будь-яка подальша агресія з боку Росії знайде чітку позицію та отримає чітку відповідь від нас, європейців, разом із США та НАТО. Зараз важливо підтримати Україну економічно та фінансово та продовжувати всі заходи щодо деескалації та діалогу”, — цитує постпредство Бербок.

Деталі

Як зазначив кореспондент Politico Ханс фон дер Бурхард, Бербок також заявила, що Німеччина роздумує, чи варто вивозити з України співробітників свого посольства, але поки що не має наміру діяти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рішення Держдепу про виїзд дипломатів США Україна вважає передчасним — заява

Доповнення

Сьогодні у Брюсселі відбувається засідання міністрів закордонних справ ЄС, на якому однією із тем стане ситуація в Україні та російська загроза.

Спілкуючись із журналістами перед засіданням, Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що голови МЗС сьогодні не ухвалюватимуть конкретних рішень щодо санкцій проти Російської Федерації за агресію проти України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53