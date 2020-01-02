Голкіпер збірної України потрапив до топ-10 найдорожчих гравців світу у віці після 35 років
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Голкіпер "Шахтаря" і збірної України Андрій Пятов опинився у числі десяти найдорожчих футболістів серед гравців віком більше 35 років, передає УНН з посиланням видання "Команда номер один".
Авторитетний портал transfermarkt на даний момент оцінює воротаря "гірників" у 2,5 млн євро. Серед футболістів, яким вже виповнилося 35 років, дорожче Пятова тільки сім виконавців.
Крім того, з воротарів даної вікової категорії Пятов поступається тільки своєму словенському колезі з "Інтера" Саміру Хандановичу – 6 млн євро.
Варто зазначити, що лідером генерації разом із Хандановичем є захисник "ПСЖ" Тіаго Сілва – 6 млн євро. Трійку замкнув захисник "Ювентуса" Кьєлліні – 5 млн євро.