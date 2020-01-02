Голкипер сборной Украины попал в топ-10 самых дорогих игроков мира в возрасте после 35 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов оказался в числе десяти самых дорогих футболистов среди игроков старше 35 лет, передает УНН со ссылкой издание "Команда номер один".
Авторитетный портал transfermarkt на данный момент оценивает вратаря "горняков" в 2 500 000 евро. Среди футболистов, которым уже исполнилось 35 лет, дороже Пятова только семь исполнителей.
Кроме того, из вратарей данной возрастной категории Пятов уступает только своему словенском коллеге из "Интера" Самиру Хандановичу - 6 млн евро.
Стоит отметить, что лидером генерации вместе с Хандановичем является защитник "ПСЖ" Тиаго Силва - 6 млн евро. Тройку замкнул защитник "Ювентуса" Кьеллини - 5 млн евро.