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Глава держави окреслив подальші кроки на політико-дипломатичному шляху

Глава держави окреслив подальші кроки на політико-дипломатичному шляху

Київ • УНН

 • 137182 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. У своєму зверненні до українців Президент України Володимир Зеленський окреслив подальші кроки в ситуації, що склалалася, повідомляє УНН.

Цитата

“Що буде відбуватися далі? Ми хочемо миру та ми послідовні у своїх діях. Сьогодні МЗС України направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації.
Я ініціював скликання засідання Ради Безпеки ООН, проведення спеціального засідання ОБСЄ.
Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації.
Ініційовано екстрене скликання саміту "нормандської четвірки"”, - заявив глава держави.

Зеленський додав, що від наших партнерів Україна очікує чітких і дієвих кроків підтримки.

“Дуже важливо побачити зараз - хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати РФ словами.
Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню і не піддаємось на провокації”, - підкреслив Зеленський.

Контекст

Володимир Путін, за підсумками Ради Безпеки РФ, звернувся до російського народу. Серед іншого, він заявив, що Україна була створена більшовицькою Росією і пообіцяв "декомунізацію".
Після звернення він підписав укази про визнання так званих "Л/ДНР", а також Договору про співпрацю та взаємодопомогу. В Указі про визнання незалежність квазреспублік також йшла мова про надання військової допомогу з боку РФ.

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