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Гетманцев про рішення КСУ: кожна ситуація впливає на співпрацю з МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський надав оцінку рішенню Конституційного Суду відповідним законопроектом, який розглядається у Верховній Раді. Кожна ситуація впливає на співпрацю з Міжнародним валютним фондом тією чи іншою мірою. Про це УНН сказав голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

“Кожна ситуація впливає на співпрацю з МВФ в тій чи іншій мірі. Водночас, позиція Президента та всього суспільства, по відношенню до антикорупційних заходів, є незмінною, послідовною та категоричною. У будь-якому випадку, ми не допустимо повернення назад проведених реформ у цій сфері. Ми не допустимо жодних послаблень. Президент надав оцінку ситуації законопроектом, який було подано до ВР України. Верховна Рада розглядає зараз цей законопроект”, — наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

ДБР викликало голову КСУ Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

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