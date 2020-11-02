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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 85040 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 93535 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 100116 просмотра

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3 марта, 21:00 • 114072 просмотра

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3 марта, 20:50 • 115186 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Гетманцев о решении КСУ: каждая ситуация влияет на сотрудничество с МВФ

Гетманцев о решении КСУ: каждая ситуация влияет на сотрудничество с МВФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предоставил оценку решению Конституционного Суда соответствующим законопроектом, который рассматривается в Верховной Раде. Каждая ситуация влияет на сотрудничество с Международным валютным фондом в той или иной степени. Об этом УНН сказал председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Каждая ситуация влияет на сотрудничество с МВФ в той или иной степени. В то же время, позиция Президента и всего общества, в отношении антикоррупционных мер, является неизменной, последовательной и категоричной. В любом случае, мы не допустим возвращения назад проведенных реформ в этой сфере. Мы не допустим никаких послаблений. Президент предоставил оценку ситуации законопроектом, который был подан в ВР Украины. Верховная Рада рассматривает сейчас этот законопроект", - подчеркнул Гетманцев.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

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