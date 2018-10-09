Вогнем охоплено не більше 10% площі арсеналу на Чернігівщині - Генштаб

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На складах боєприпасів під Ічнею вогнем охоплено не більше 10% площі арсеналу. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Родіон Тимошенко, передає УНН.