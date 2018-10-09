Вогнем охоплено не більше 10% площі арсеналу на Чернігівщині - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На складах боєприпасів під Ічнею вогнем охоплено не більше 10% площі арсеналу. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Родіон Тимошенко, передає УНН.
“Важко встановити візуально точну реальну площу пожежі, але скажу, що пожежею охоплено не більше 10% площі арсеналу”, — сказав Р.Тимошенко.
За його словами, наразі інтенсивність вибухів зменшилася — чутно один вибух протягом 5 хвилин, що дозволило запустити до вогнища пожежний танк.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га. Орієнтовно на складах знаходиться 88 тис. тонн боєприпасів.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.